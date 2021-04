anime – LUPIN III: ITALIAN GAME – di Yuichiro Yano

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – Itarian Gēmu (ルパン三世 イタリアン・ゲーム)

Traduzione letterale: Lupin III – il gioco Italiano

Titolo internazionale: Lupin III: Lupin III Italian Game (special)

Genere: special – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 90 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: 25° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Yuichiro Yano

Character design: Hisao Yokobori

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Sigle:

Sigla d’apertura

– “THEME FROM LUPIN III 2015” by You & Explosion Band

Sigla di chiusura

– “Melancholy Baby” by Shiori Sasaki

TRAMA

Rebecca Rossellini è stata rapita e il nostro eroe preoccupato non esita a andare a San Marino per salvarla, venendo anche sfidato dal misterioso Conte Mascherato alla ricerca del tesoro del “Conte di Cagliostro”.

A complicare le cose, tuttavia ci sono l’ispettore Zenigata, alla ricerca come sempre di Lupin, e arriva in Italia e l’agente Nyx dell’M16 che è anche lui dietro al Conte Mascherato.

Chi vincerà il “gioco italiano” trovando il tesoro? E riuscirà Lupin a salvare Rebecca?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 25° Special televisivo di Lupin III.

– In questo speciale Lupin appare con la giacca blu.

– Nonostante lo stesso nome il Conte di Cagliostro citato nel film non è lo stesso visto nel film Lupin il castello di Cagliostro.

– Durante la sigla d0’apertura dello Special ci sono diversi riferimenti a alcune vignette disegnate da Monkey Punch nel manga.

– Lo Special è l’unione delle puntate 1, 3 e 23 della serie Lupin III -l’avventura italiana con una breve trama che fa da collante.

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Arsenio Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Goemon Ishikawa XIII – Daisuke Namikawa

Fujiko Mine – Miyuki Sawashiro

Ispettore Koichi Zenigata – Kōichi Yamadera

Rebecca Rossellini – Yukiyo Fujii

Robson Zuccoli – Jin Yamanoi

Pietro Panini – Mitsuaki Kanuka

Parsival Gibbons – Fuji Maho

Il Conte Mascherato – Kenjirō Tsuda

Gaspare Balsamo – Satoshi Shimada

Salo – Unshō Ishizuka

Sergio Caldone – Atsushi Miyauchi

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie – opera d’animazione capostipite

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin III: Ishikawa Goemon Getto di Sangue

9- Lupin the III: La Bugia di Fujiko Mine

10- Lupin III The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

26- Lupin III – Goodbye Partner

27- Lupin III – Prison of the Past

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

– Le avventure di Lupin III: Il tesoro del Re Stregone

