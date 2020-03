manga – LUPIN III – di Monkey Punch

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei (ルパン三世?)

Titolo internazionale: Lupin the Third

Autore: Monkey Punch

Genere: azione, avventura, mistero

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1967 – 1972

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Manga Action

Volumi: 15 (concluso)

Titolo in Italia: Lupin III

Casa Editrice italiana: edito per la prima volta nel 2002 dalla Star Comics (con l’etichetta Orion); e poi ristampato nel 2018 da Planet Manga

Volumi: 15 (concluso)

TRAMA

Lupin III è un giovane ladro, nipote del celebre ladro francese Arsene Lupin, con una passione per le ragazze e la sfida; che ogni volta che si prefigge un obiettivo non si arrende finché non lo ottiene, non importa dove l’oggetto da rubare sia custodito.

Inseguito nelle sue avventure dall’ispettore Zenigata, dalla bella femme fatale Fujiko Mine, e dai suoi compagni e alleati, Jigen Daisuke e il samurai Goemon Ishikawa XIII.

CURIOSITA’

– Il Manga è stato pubblicato in italia per la prima volta da Star Comics nel 2002 in 13 volumi con l’etichetta Orion, questa edizione tuttavia aveva alcuni capitoli mancanti, successivamente è stato ristampato da Planet con tutti i capitoli e volumi.

– Rispetto all’anime, il Lupin del manga non si fa problemi a avere rapporti sessuali con diverse ragazze, ne’ ad uccidere eventuali nemici; diventando in breve tempo un manga cult in Giappone.

– In diversi capitoli del manga compare il cameo, in diversi quadri o in tv, del samurai protagonista di Isshuku Punch, manga Yonkoma dello stesso Monkey Punch

OPERE RELATIVE

Manga

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

