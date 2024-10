manga – CHOKING ON LOVE – di Keiko Iwashita

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Museru Kurai no Ai wo Ageru – (むせるくらいの愛をあげる)

Titolo internazionale: Choking on Love

Autore: Keiko Iwashita

Genere: arte, musica, scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Choking on Love

Anno di pubblicazione in Italia: 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione cartacea a 6,50 € – disponibile anche in versione digitale 3,99 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Hibari, una studentessa del corso di design, lavora in un ristorante di Ramen. I momenti di pausa vengono sfruttati per portare avanti i compiti che vengono assegnati a scuola, e mentre cerca di portare a termine le ultime modifiche al suo compito, una band di musicisti suoi coetanei per sbaglio rovescia un bicchiere sul pc della povera Hobari, rompendoglielo.

Gaku per scusarsi invita Hibari a casa e le fa usare il suo pc. Notando il talento della ragazza le propone di creare anche il volantino per il prossimo concerto della sua band.

I due iniziano a frequentarsi e a sentirsi attratti a vicenda.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Keiko Iwashita presenti sul sito:

RECENSIONI