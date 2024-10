anime – A TERRIFIED TEACHER AT GHOUL SCHOOL! – di Katsumi Ono

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Youkai Gakkou no Sensei Hajimemashita! – (妖怪学校の先生はじめました!)

Titolo internazionale: A Terrified Teacher at Ghoul School!

Genere: serie tv – commedia, soprannaturale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: martedì alle 23:00 (JST)

Tratto: manga di Mai Tanaka.

Director: Katsumi Ono

Series Composition: Deko Akao

Director of Photography: Yūjirō Yamane

Character design: Natsuki

Music: Takahiro Inafuku

Studios: Satelight

Titolo in Italia: A Terrified Teacher at Ghoul School!

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Ebizori Turn!” by Four Eight 48

Ending Theme:

“Boku-rashisa” by Yuika

Trailer



TRAMA

Abe Haruaki è un insegnante fifone e codardo. Gli studenti della sua prima classe l’hanno fatto scappare in lacrime dopo pochi minuti dall’inizio delle lezioni.

L’anno successivo viene chiamato per insegnare in una scuola di un piccolo centro sperduto.

Abe ha difficoltà a relazionarsi con le persone, figuriamoci con una classe di soli Yokai! Riuscirà Abe a farsi rispettare dai suoi nuovi studenti?

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Ryōta Ōsaka – Haruaki Abe

Akari Kitō – Beniko Zashiki

Akira Takano – Rensuke Nyūdō

Chitose Morinaga – Marshmallow

Gakuto Kajiwara – Amaaki Abe

Hana Ayasaka – Kuniko Utagawa

OPERE RELATIVE

Manga

– Youkai Gakkou no Sensei Hajimemashita!

– Youkai Gakkou no Seito Hajimemashita!

