anime – SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD – di Katsumi Ono

SCHEDA

Titolo originale: Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu – (骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中)

Titolo internazionale: Skeleton Knight in Another World – Skeleton Knight going out to the parallel universe

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (violenza)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile – Giugno 2022

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Katsumi Ono

Series Composition: Takeshi Kikuchi

Script: Takeshi Kikuchi

Character design: Toru Imanishi

Music: eba, Tsubasa Ito

Studios: Studio Kai, HORNETS

Titolo in Italia: Skeleton Knight in Another World

Anno di pubblicazione in Italia: 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Aa, Waga Rouman no Michi yo” by PelleK

Ending Theme:

“Bokura ga Oroka da Nante Dare ga Itta” by DIALOGUE+

TRAMA

Un ragazzo si addormenta mentre sta giocando ad un gioco online, e quando si risveglia si ritrova dentro il videogames stesso, nei panni del suo personaggio Arc! Invece che disperarsi, è felice dall’opportunità di iniziare una nuova vita come “cavaliere errante” che aiuta gli altri; ma c’è un problema… misteriosamente ha l’aspetto di uno scheletro! Così decide di indossare una pesante armatura bianca e un elmo per nascondere il suo volto e via, parte all’avventura!

Tuttavia, le sue azioni apparentemente buone, lo coinvolgeranno in un conflitto su vasta scala, che cambierà per sempre il destino del regno.

DOPPIATORI

Tomoaki Maeno – Arc

Fairouz Ai – Ariane

Nene Hieda – Ponta

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima Isekai e Odekakechuu

Manga

– Skeleton Knight in Another World

