anime – GEGEGE NO KITARO (2018) – di Kouji Ogawa

SCHEDA

Titolo originale: Gegege no Kitarou (2018) – ゲゲゲの鬼太郎 (2018)

Titolo internazionale: GeGeGe no Kitaro – Spooky Kitaro

Genere: serie tv – azione, commedia, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 97 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018 – 2020

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 09:00 (JST)

Tratto: dal manga “Kitaro dei cimiteri” di Mizuki Shigeru.

Director: Kouji Ogawa

Series Composition: Hiroshi Ohnogi

Character design: Sorato Shimizu

Music: -yaiba-, Yasuharu Takanashi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: GeGeGe no Kitaro

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Gegege no Kitarou” by Kiyoshi Hikawa

Ending

1: “Kagami no Naka kara” by Maneki-kecak

2: “Get A Note” by Rekishi

3: “Mienkeredo orunda yo” by Kiyoshi Hikawa

4: “No.999” by go! go! vanillas

5: “RONDO” by BUCK-TICK

6: “Aru Wake nai no Sono Oku ni” by Maneki-kecak

7: “Amidakuji” (A.M.D.K.J.) by Scandal

Trailer



TRAMA

Ventunesimo secolo, i giapponesi moderni non credono più nell’esistenza degli yokai (spiriti). Ma quando una forza sconosciuta inizia a trasformare le persone in alberi, Yuta e Mana si convincono sia colpa di un essere soprannaturale, così imbucano nella “casetta postale degli spiriti” una richiesta di aiuto. E, incredibilmente, arriva Kitaro, il famoso bambino-yokai! Il suo obiettivo non è tanto sconfiggere i mostri, ma far sì che esseri umani e yokai vivano assieme in armonia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Miyuki Sawashiro – Kitaro

Shiho Kokido as Yuta

Yukiyo Fujii – Mana

Akio Ōtsuka – Nurarihyon

Banjou Ginga – Nanashi

OPERE RELATIVE

Manga

– Kitaro dei cimiteri

– Hakaba Kitaro

Anime

– GeGeGe no Kitaro – serie tv di cinque stagioni

– Hakaba Kitarou – serie tv

RECENSIONI