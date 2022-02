anime – MIERUKO-CHAN – di Yuki Ogawa

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Mieruko-chan – (見える子ちゃん)

Titolo internazionale: Mieruko-chan – The Girl That Sees “Them”, Girl That Can See It – Can-See-Ghosts-chan

Genere: serie tv – humor nero, horror, scolastico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 3 Ottobre 2021 al 19 Dicembre 2021

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dall’omonimo manga di Izumi Tomoki.

Director: Yuki Ogawa

Series Composition: Kenta Ihara

Script: Kenta Ihara

Character design: Chikashi Kadekaru

Music: Kana Utatane

Studios: Passione

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening

“Mienai kara ne!?” by Sora Amamiya

Ending

“Mita na? Mita yo ne?? Miteru yo ne???” by Sora Amamiya

Trailer



TRAMA

Miko può vedere i fantasmi: apparizioni orribili e grottesche che la seguono a casa, a scuola, e per strada. Determinata a non lasciarsi coinvolgere, Miko segue il consiglio di un conduttore televisivo paranormale, e fa semplicemente finta di non vederli. Tuttavia è difficile ignorare questi spiriti orribili, un po’ perchè ne ha paura, un po’ perchè li vede disturbare le persone attorno a lei, compresa la sua migliore amica Hana.

DOPPIATORI

Sora Amamiya – Miko Yotsuya

Kaede Hondo – Hana Yurikawa

Ayane Sakura – Yuria Niguredo

Yūichi Nakamura – Zen Tohno

Yumiri Hanamori – Kyо̄suke Yotsuya

RECENSIONI