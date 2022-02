anime – PLANZET – di Jun Awazu

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Planzet – (プランゼット)

Titolo internazionale: Planzet

Genere: film d’animazione in computer-grafica – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 53 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2010

Tratto: storia originale

Director: Jun Awazu

Series Composition: Jun Awazu

Script: Jun Awazu

Cgi Director: Makoto Miyahara

Music: Shingo Terasawa

Studios: Sentai Filmworks

Titolo in Italia: Planzet

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: nno

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Kaze, ma il film è in giapponese con sottotitoli in italiano (assente il doppiaggio)

Sigle:

Ending

“Ryugu no Tsukai” by Chitose Hajime

TRAMA

Nell’anno 2047 una razza aliena, i FOS, invade la Terra utilizzando come base un asteroide artificiale. In poco tempo la maggior parte delle città viene distrutta e la popolazione decimata. Dopo il primo contraccolpo, i terrestri si riorganizzano in una forza comune di difesa e in un governo mondiale per far fronte all’invasione nemica.

Sei anni dopo, nella base nascosta dentro il monte Fuji in Giappone, è pronta l’arma finale che spazzerà via gli alieni. C’è una sola possibilità di utilizzarla, ma perchè funzioni deve essere caricata per 14.40 minuti. In quel lasso di tempo la base e l’arma saranno indifese sotto gli attacchi dei FOS. A tre giovani piloti, che per due anni si sono addestrati a pilotare dei mobile suit da combattimento di ultima generazione, il compito di proteggere la base in quei quattordici minuti. Ha inizio l’operazione Planzet.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

aori Ishihara – Koyomi Akejima

Mamoru Miyano – Taishi Akejima

Junko Takeuchi – Yūra Yoshizawa

Kenjiro Tsuda – Ken Tazaki

Masami Iwasaki – Kōshirō Akejima

Yuka Terasaki – Kaori Sagawa

Yūsaku Yara – Yoshizawa

LINK relativi all’opera

Altre opere di Jun Awazu presenti sul sito:

RECENSIONI