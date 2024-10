anime – SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE: GUN GALE ONLINE – di Masayuki Sakoi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – (ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン)

Titolo internazionale: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – SAO Alternative Gun Gale Online

Genere: serie tv – azione, fantascienza, videogames

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2018

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: Light novel “Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online“.

Director: Masayuki Sakoi

Series Composition: Yōsuke Kuroda

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshio Kosakai

Music: Starving Trancer

Studios: 3Hz

Titolo in Italia: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, anche doppiato in italiano – Netflix, anche doppiato in italiano – Crunchyroll, solo sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Opening Theme:

“Ryūsei” by Eir Aoi

Ending Theme:

“To see the future” by Tomori Kusunoki

Karen, una ragazza a disagio per la sua notevole altezza, si immerge in un nuovo gioco online incentrato sulle armi da fuoco chiamato “Gun Gale Online”, dove crea un alterego di nome Llenn: basso e tutto vestito di rosa.

Presto il suo nome diventa famoso grazie agli eventi PvP che vengono organizzati in gioco.

Edizione italiana

Direzione del doppiaggio: Luca Semeraro

Traduzione: Davide Campari

Doppiatori italiani

Gea Riva – Karen Kohiruimaki/Llenn

Alessandro Capra – M

Elisa Giorgio – Pitohui

Tiziana Martello – Fukaziroh

Alessandro Zurla – Lux

Chiara Francese – Shirley / Kirishima Mai

Emanuela Pacotto – Announcer

Federica Valenti – Sophie

Gianandrea Muià – Kenta

Giulia Bersani – Tanya

Giulia Franzoso – Clarence

Giulia Maniglio – Rosa

Laura Cherubelli – Tohma

Marco Benedetti – David

M-simo Di Benedetto – Bold

Mattia Bressan – Jake

Michela Tupputi – Eva

Sabrina Bonfitto – Anna

Valerio Amoruso – Summon

Doppiatori giapponesi

Tomori Kusunoki – Karen Kohiruimaki/Llenn

Chinatsu Akasaki – Fukaziroh

Kazuyuki Okitsu – M

Yōko Hikasa – Pitohui

Light novel

– Sword Art Online – opera capostipite

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

– Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- Sword Art Online II – serie tv

3- Sword Art Online: Alicization – serie tv

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv

– Sword Art Online: Extra Edition – oav

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Videogames

– Sword Art Online Re: Hollow Fragment

