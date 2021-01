light novel – SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE: GUN GALE ONLINE – di Keiichi Sigsawa

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – (ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン )

Titolo internazionale: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Autore: Keiichi Sigsawa (su storia originale di Reki Kawahara)

Illustrazioni: Kōhaku Kuroboshi

Genere: light novel – azione, fantascienza, fantasy, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 10 (in corso)

Spinoff di “Sword Art Online”.

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Yen On (Yen Press) con il titolo “Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online”.

TRAMA

Conosciamo tutti “Gun Gale Online” (GGO), forse l’unico gioco che supera un popolarità ALO e Asuka Empire. La storia narra di Karen Kohiruimaki, una ragazza dal forte complesso di inferiorità, dovuta alla sua altezza ben al di sopra la media. Il suo stato d’animo migliora quando la sua migliore amica le consiglia di diventare qualcun altro in un altro mondo virtuale. Nasce così LLENN.

OPERE RELATIVE

Light novel

– Sword Art Online – opera capostipite

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- Sword Art Online II – serie tv

3- Sword Art Online: Alicization – serie tv

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – serie tv – spinoff

– Sword Art Online: Extra Edition – oav

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online 4-Koma

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

