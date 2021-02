light novel – KINO NO TABI: THE BEAUTIFUL WORLD (Kino’s Journey) – di Keiichi Sigsawa

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Byron

SCHEDA

Titolo originale: Kino no Tabi: The Beautiful World – (キノの旅 -the Beautiful World)

Titolo internazionale: Kino’s Journey: The Beautiful World

Autore: Keiichi Sigsawa

Illustrazioni: Kōhaku Kuroboshi

Genere: light novel – avventura, fantascienza, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2000 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: ASCII Media Works

Volumi: 23 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: edito ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Tokyopop che però ha pubblicato un solo volume, e poi ha interrotto la serie. Il resto è in corso di traduzione da gruppi amatoriali.

TRAMA

Kino e Hermes (quest’ultimo motocicletta parlante del primo) viaggiano per il mondo; e in ogni paese in cui si fermano lo fanno per tre giorni, acquisendo conoscenze…

COPERTINE clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Light novel

– Gakuen Kino – spinoff

Anime

– Kino no tabi: The Beautiful World – serie tv

– Kino no Tabi: Life Goes On – film d’animazione

– Kino no Tabi: the Land of Sickness – film d’animazione

– Kino no Tabi: Tower Country – oav

Manga

– Kino no tabi: The Beautiful World

RECENSIONI