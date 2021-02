light novel – RE:ZERO Restarting Life from Zero in Another World – di Tappei Nagatsuki

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Re:Zero – Kara Hajimeru Isekai Seikatsu – (Re:ゼロから始める異世界生活)

Titolo internazionale: Re:Zero – Restarting Life from Zero in Another World

Autore: Tappei Nagatsuki

Illustrazioni: Shin’ichirō Ōtsuka

Genere: light novel – fantasy (isekai), avventura, azione, drammatico, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2012 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Media Factory

Volumi: 24 (in corso)

Titolo in Italia: Re:Zero – Restarting Life from Zero in Another World

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa editrice: JPop

Traduzione: Melissa Pennacchiotti

Prezzo di copertina: 12,00 i volumi di carta – 4,89 la versione digitale ebook

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

Catapultato in un altro mondo di stampo fantasy, Subaru Natsuki qui viene salvato da un ragazza. Ma tutto prende una svolta drammatica, e Subaru scopre di aver acquisito un nuovo potere…

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Re:Zero Tanpenshuu

– Re:Zero Starting Life in Another World: Frozen Bonds- The Frozen Bond

– Re:Zero EX

Anime

– Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu – serie tv – opera d’animazione capostipite

– Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2 – serie tv – sequel

– Re:Zero Starting Break Time from Zero – special

– Re:Zero Starting Life in Another World: Memory Snow – oav

– Re:Zero Starting Life in Another World: Frozen Bonds – oav

Manga

– Re:Zero Restarting Life from Zero in Another World

– Re:Zero Starting life in another world: Una settimana alla magione

– Re:Zero Starting life in another world: Un giorno nella capitale

– Re:Zero Starting life in another world: Truth of zero

