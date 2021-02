light novel – YOUKOSO JITSURYOKU SHIJOU SHUGI NO KYOUSHITSU E (Classroom of the Elite) – di Shougo Kinugasa

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

Titolo originale: Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e – (ようこそ実力至上主義の教室へ)

Titolo internazionale: Classroom of the Elite – Welcome to the Classroom of the Supreme Ability Doctrine

Autore: Shougo Kinugasa

Illustrazioni: Shunsaku Tomose

Genere: light novel – scolastico, psicologico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2015 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Media Factory

Volumi: 17 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto ufficialmente in lingua inglese dalla casa editrice Seven Seas.

Il liceo Koudo Ikusei è una scuola prestigiosa ed attrezzata per coltivare coloro che hanno di per sé uno spiccato talento. Ma ha un lato nascosto…

Light novel

– Youkoso Jitsuryoku Shijō Shugi no Kyoushitsu e Ni-Nensei-Hen (Classroom of the Elite 2)

– Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e Horkita (Classroom of the Elite Spinoff)

Anime

– Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e (Classroom of the Elite) – serie tv

Manga

– Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e (Classroom of the Elite)

