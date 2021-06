light novel – OTOME GAME SEKAI WA MOB NI KIBISHII SEKAI DESU (Trapped in a Dating Sim) – di Yomu Mishima, Tatsu Mo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu – (乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です)

Titolo internazionale: Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs – The World of Otome Games is Tough For Mobs

Autore: Yomu Mishima

Illustrazioni: Tatsu Mo

Genere: light novel – azione, avventura, commedia, harem, mecha, fantasy, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Micro Magazine

Volumi: 7 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: pubblicato in lingua inglese dalla casa editrice Seven Seas Entertainment, con il titolo “Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs”

TRAMA

Leon si è reincarnato in un… “otome game”?!? E poi in un mondo il cui quello gli uomini sono il sesso debole, e le signore ne approfittano. Leon pur di vivere nella tranquillità, prenderà in mano la situazione…

