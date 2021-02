light novel – SEKAI NO OWARI NO ENCORE (Encore of the World’s End) – di Kei Sazane

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo originale: Sekai no Owari no Sekairoku – (世界の終わりの世界録)

Titolo internazionale: Encore of the World’s End

Autore: Kei Sazane

Illustrazioni: Haruaki Fuyuno

Genere: light novel – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014

Paese: Giappone

Casa editrice: Media Factory

Volumi: 10 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in lingua inglese da MofuMofu Translation.

TRAMA

Tutti alla ricerca dell’Encore, il tesoro. L’impacciato Ren incontrerà per puro caso la principessa Dragone Krische, ed ella lo scambierà per l’Impavido Eroe Elline, ma le scarse prestazioni del giovane le faranno venire qualche dubbio. La principessa ancora non lo sa, ma il ragazzo viene soprannominato “Falso Impavido Eroe”…

