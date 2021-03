light novel – SHIELD OF THE WORLD – di Byron-senpai, Kitsune Yoru

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Mari

SCHEDA

Titolo originale: Shield of the World

Autore: Byron-senpai

Illustrazioni: Kitsune Yoru

Genere: light novel (romanzo illustrato) – fantascienza, azione/thriller

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2021

Paese: Italia

Casa editrice: Elison Publishing (+ Paperback)

Pagine: 228 – ebook dipende dal formato

Prezzo: € 4.99 (ebook)

Volumi: 1 (ebook disponibile – cartaceo annunciato – in corso)

Sito ufficiale: https://www.facebook.com/ByronSenpai/ – anteprima gratuita https://books.google.it/books/about/Shield_of_the_World_V1.html?hl=it&id=GgMhEAAAQBAJ&redir_esc=y.

TRAMA

Una vacanza finita male, una minaccia disumana e un destino forse troppo grande per Byron. Riuscirà mai Deck a convincerlo di essere l’unico in grado di fare qualcosa?

Tutti “loro” non sembrano essere in grado di non fare danni e del male al prossimo, eppure perché Byron sembra l’unico rimasto lucido? E in virtù di questo farà qualcosa per proteggere il mondo, come uno scudo?

Informazioni aggiuntive: L’autore consiglia caldamente la versione pdf per quanto riguarda l’ebook. In confronto alla versione ebook, il cartaceo sarà di fatto una versione integrale.

La copertina è stata invece realizzata da Korneruphyne, artista della Black list Crew.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI