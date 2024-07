anime – BYE BYE, EARTH – di Yasuto Nishikata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Bye Bye, Earth – (ばいばい、アース)

Titolo internazionale: Bye Bye, Earth

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: WOWOW

Trasmissione: venerdì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Yasuto Nishikata

Series Composition: Hiroyuki Yoshino

Character design: Yuki Hino

Music: Kevin Penkin

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Bye Bye, Earth

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“FACELESS” by ASCA

Ending

1: “FACELESS” by ASCA

2: “I LUV U 2” by LMYK

Trailer



TRAMA

In un mondo di persone con caratteristiche animali, Belle Lablac è l’unica a essere un essere umano normale. Ma ha una forza sovraumana, che usa per affrontare mostri e difendersi da chi la discrimina.

Incoraggiata dal suo mentore e padre adottivo Sian, si decide a cercare un modo per incontrare altri della sua specie. A quale prezzo, però?

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Fairouz Ai – Belle Lablac

Satoshi Hino – Gaf Shandy

Saori Hayami – Shelly

Ami Koshimizu – Benedictine

Junichi Suwabe – Sian Lablac

OPERE RELATIVE

Light novel

– Bye Bye, Earth

Manga

– Bye Bye, Earth

