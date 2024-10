anime – GOOD BYE, DRAGON LIFE – di Ken’ichi Nishida

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei – (さようなら竜生、こんにちは人生)

Titolo internazionale: Good Bye, Dragon Life

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, harem

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 01:28 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Ken’ichi Nishida

Series Composition: Naokatsu Tsuda

Character design: Nozomi Kawashige

Director of Photography: Muneaki Sato

Music: Hanae Nakamura, Tatsuhiko Saiki

Studios: SynergySP, Vega Entertainment

Titolo in Italia: Good Bye, Dragon Life

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Together Forever” by LUN8

Ending Theme:

“Kimi to Mita Keshiki” by EverdreaM

TRAMA

Un drago antico viene ucciso e si reincarna in un umano.

Scoprirà come gli umani vivono e le difficoltà che devono affrontare ogni giorno.

La nuova vita di Dolan ha inizio.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shunsuke Takeuchi – Dolan

Hitomi Sekine – Celina

Akane Matsunaga – Airi

Ayaka Ōhashi – Christina

Eriko Matsui – Malida

Hisako Kanemoto – Myraal

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei

RECENSIONI