anime – MIX MASTER – di Soung-Cheol Ko, Kenichi Nishida

SCHEDA

Titolo originale: Card Ou Mix Master – (카드왕 믹스마스터)

Titolo internazionale: Mix Master – Card Wang: Mix Master – Mix Master: King of Cards

Genere: serie tv – science fantasy, azione

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 39 (concluso)

Anno di uscita: 2005

Trasmissione tv: serie animata co-prodotta dai canali tv KBS (Corea del Sud) e Nippon Television (Giappone)

Tratto: Storia originale

Director: Soung-Cheol Ko, Kenichi Nishida

Character design: Masahiro Kase

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Mix Master

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione tv: Nickelodeon, Rai Gulp

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: non trovabile in home video

TRAMA

La città di Gamebridge è sconvolta quando le creature chiamate “hench”, provenienti da un videogioco di carte dell’immaginaria Atrehia, escono nel mondo reale. Soltanto un Mix Master può salvarla, colui che è in grado di mischiare queste creature in nuove e più potenti… solo lui può salvare entrambi i mondi!

DOPPIATORI

Ditt – Patrizia Mottola

Pachi – Camilla Gallo

Jin – Federico Zanandrea

Cheek – Laura Righi

Prof. Joeb – Claudio Moneta

Pen – Anna Lana

Jamine – Marina Thovez

Mino – Mario Zucca

Chino – Luca Ghignone

Principe Brad – Andrea Beltramo

Mary – Tiziana Martello

Mira – Serena Menegon

