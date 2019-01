A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Shijou Saikyou no Deshi Kenichi Oav – (史上最強の弟子 ケンイチ OVA)

Titolo internazionale: History’s Strongest Disciple Kenichi Oav – Kenichi the Mightiest Disciple Oav

Genere: oav – shounen, azione, combattimenti, ecchi, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 oav (concluso)

Durata ogni oav: 27 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: dal 2012 al 2014

Tratto: dal manga “Kenichi” di Shun Matsuena

Director: Hiroshi Ishiodori

Script: Eizō Kobayashi

Character design: Hideyuki Motohashi

Music: Keiji Inai

Studios: Brain’s Base

In Italia: inedito

Sigle:

opening

“Wish” by Iori Nomizu

ending

1: “Glory Days” by Iori Nomizu

2: “Breathless” by Iori Nomizu

3: “Predawn Song” by Iori Nomizu

TRAMA

Kenichi è il classico ragazzo che viene sfruttato e preso in giro. Un giorno, però, fa la conoscenza di Miu che lo aiuterà ad entrare nel modo delle arti marziali facendolo accettare come discepolo del Ryozanpaku, il più temuto dojo.

Questa serie di 11 OVA – usciti rispettivamente con i volumi 46, 47, 49, 53, 54, 55, e 56 del manga – si va a posizionare dopo la serie tv (con però cambio di regista e animazioni migliorate).

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Tomokazu Seki – Kenichi Shirahama

Tomoko Kawakami – Miu Furinji

Hiroshi Arikawa – Hayato “Jijii” Furinji

Hiroya Ishimaru – Apachai Hopachai

Issei Futamata – Kensei Ma

Juurouta Kosugi – Akisame Koetsuji

Mamiko Noto – Shigure Kosaka

Unshō Ishizuka – Shio Sakaki

Ai Orikasa – Saori Shirahama

Akiko Yamamoto – Valkyrie

Akio Ohtsuka – Ishinsai Ogata

Atsuko Tanaka – Freya

Aya Hisakawa – Chihiro Takashima

OPERE RELATIVE

Manga

– Kenichi

Anime

– Shijou Saikyou no Deshi Kenichi – serie tv

– Shijou Saikyou no Deshi Kenichi Specials – oav

