anime – DUNGEON FOOD – di Yoshihiro Miyajima

Titolo originale: Dungeon Meshi – (ダンジョン飯)

Titolo internazionale: Delicious in Dungeon – Dungeon Food

Genere: serie tv – avventura, commedia, cucina, fantasy

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso (previsti 24 episodi)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2024 – in corso

Rete tv giapponese: BS

Trasmissione: giovedì alle 22:30 (JST)

Tratto: dal manga “Dungeon Food” di Ryoko Kui.

Director: Yoshihiro Miyajima

Series Composition: Kimiko Ueno

Character design: Naoki Takeda

Music: Yasunori Mitsuda

Studios: Trigger

Titolo in Italia: Dungeon Food

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Sleep Walking Orchestra” by BUMP OF CHICKEN

Ending Theme:

“Party!!” by Ryoku Oushoku Shakai

Trailer



TRAMA

Il gruppo del cavaliere Laios è molto forte ma, stordito dalla fame, viene sconfitto da un feroce drago rosso all’interno di un dungeon. Riescono a salvarsi solo grazie alla maga Falin che li fa uscire con un incantesimo, ma viene poi ingoiata intera dal drago stesso.

Laios insieme a Marcille – una guaritrice elfica – e Chilchuck – un ladro/fabbro halfling – è deciso a correre dentro al dungeon a salvarla prima che venga digerita dal mostro, ma come fare se sono senza provviste e non posso perdere tempo? La soluzione di Laios è… mangiare i mostri!

Per fortuna incontrano un nano di nome Senshi appassionato di cucina, che è pronto ad insegnarli a come cucinare le mostruosità in mondo sicuro.

“Mangiare o essere mangiati!”

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Paola Majano

Doppiaggio: SEFIT-CDC

Dialoghi: Anais Pain

Doppiatori italiani

Manuel Meli – Laios

Simone Mori – Senshi

Tatiana Dessi – Chilchuck

Valentina Pallavicino – Marcille

Massimo Bitossi as Narratore

Doppiatori giapponesi

Kentaro Kumagai – Laios

Hiroshi Naka – Senshi

Asuna Tomari – Chilchuck

Sayaka Senbongi – Marcille

Satoshi Mikami – Narratore

