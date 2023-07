anime – REBORN AS A VENDING MACHINE, I NOW WANDER THE DUNGEON – di Noriaki Akitaya

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Jidou Hanbaiki ni Umarekawatta Ore wa Meikyuu wo Samayou – (自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う)

Titolo internazionale: Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Genere: serie tv – avventura, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 22:00 (JST)

Tratto: serie di Light Novel di Hirukuma.

Director: Noriaki Akitaya

Series Composition: Tatsuya Takahashi

Character design: Takahiro Sakai

Music: Keita Takahashi, Yuta Uraki

Studios: Studio Gokumi, AXsiZ

Titolo in Italia: Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita, annunciato anche il futuro doppiaggio in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Fanfare” by BRADIO

Ending

“Itsumo no Soup” by Peel the Apple

TRAMA

Un patito di distributori automatici – (nota: i distributori in Giappone sono diversi che in Italia, si trovano dovunque e danno anche cibo caldo, oggetti di uso comune…) – muore cercando di salvare una di queste macchine che stava precipitando nel vuoto.

Ma, incredibilmente, rinasce nella foresta di un mondo fantasy… proprio come un distributore automatico! Non può muoversi, non può parlare (se non con frasi pre-registrate), può solo vendere cibo e bevande ai mostri… che non sembrano gradire! Ma così scopre di avere acquisito dei poteri magici, anche se limitati.

Per sua fortuna viene poi trovato dalla fortissima Lammis, che se lo carica in spalle per portarlo in giro con lei. E così inizia la stramba avventura di “Boxxo”!

DOPPIATORI

Jun Fukuyama – Boxxo

Kaede Hondo – Lammis

