anime – OOKU: LE STANZE PROIBITE – di Noriyuki Abe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Oooku – (大奥)

Titolo internazionale: Ohoku – Ooku – The Inner Chambers

Genere: serie tv – drammatico, psicologico, reverse-harem, sentimentale, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Durata: il primo episodio dura 79 minuti, gli altri circa 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: Giugno 2023

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: dal manga “Ooku: le stanze proibite” di Yoshinaga Fumi.

Director: Noriyuki Abe

Series Composition: Rika Takasugi

Script: Rika Takasugi

Character design: Yoko Sato

Music: Kenji Kawai

Studios: Studio Deen

Titolo in Italia: Ooku: le stanze proibite

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, sia sottotitolato che doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

(nopn presenti)

Prologo in italiano



TRAMA

In periodo Edo alternativo in Giappone (dal 1603 al 1868) una strana malattia, che colpisce soltanto gli uomini, ha causato una massiccia riduzione della popolazione maschile, modificando del tutto la struttura sociale. Dopo ottant’anni dall’insorgenza del morbo, il Giappone è diventato un impero completamente matriarcale.

Solo la donna più potente e influente, a capo dello shogunato Tokugawa, può detenere un intero harem di bellissimi uomini, conosciuto come “Ooku”, dove si consumano spietate lotte per il potere.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Direzione del Doppiaggio: Marco De Risi

Dialoghi: Marco Liguori, Rebecca Ruco

Doppiatori italiani

Federico Viola – Arikoto

Maurizio Fiorentini – Inaba

Emiliano Baldari – Sutezo

Lilli Manzini – Yoshimune

Mirta Pepe – Kasuga

Valerio Sacco – Narratore

Danny Francucci – Gyokuei

Francesco Falco – Myokei

Jessica Bologna – Iemitsu

Laura Croccolino – Kazikoe

Massimo Aresu – Sugishita

Sara Imbriani – Hisamichi

Tony Sansone – Fujinami

OPERE RELATIVE

Manga

– Ooku: le stanze proibite

Live action

– Ohoku – live action

– Ooku Tanjo- Arikoto-Iemitsu Hen – live action

LINK relativi all’opera

Altre opere di Noriyuki Abe presenti sul sito:

RECENSIONI