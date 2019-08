anime – KOCHOKI: WAKAKI NOBUNAGA (Gorgeous Butterfly: Young Nobunaga) – di Noriyuki Abe

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Kochoki: Wakaki Nobunaga – (胡蝶綺 ~若き信長~) – Wakanobu

Titolo internazionale: Kochoki – Gorgeous Butterfly: Young Nobunaga

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X , Tokyo MX e WOWOW

Tratto: storia originale, ma ispirata ad un personaggio storico, realmente esistito.

Director: Noriyuki Abe

Series Composition: Ryota Yamaguchi

Script: Megumu Sasano, Ryota Yamaguchi

Character design: Atsuko Nakajima

Music: Yūsuke Shirato

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Shissō” by Rib

Ending

“Kiba to Tsubasa” by May’n

Trailer



TRAMA

Il personaggio di Oda Nobunaga è popolare nella cultura pop giapponese, lo si vede in molti manga, anime e videogiochi. Molte raffigurazioni lo mostrano come di natura malvagia o addirittura demoniaca, altri lo ritraggano in una luce più positiva e come un eroe. Mentre quasi tutti i media lo vedono quando è già famoso, in questo anime, “Kochoki”, viene vista la sua adolescenza e formazione.

Giappone, secolo ‘500. Oda Nobunaga è un ragazzino che sta per compiere la cerimonia di passaggio all’età adulta. E’ una persona molto intelligente, ma in pieno contrasto con il padre, e il fratello minore Nobuyuki, per via di alcuni suoi comportamenti eccentrici (come l’interesse per le armi degli europei) e la sua mancanza di disciplina.

Eppure proprio lui ha un grande sogno: unificare il Giappone, ora diviso e controllato da vari clan.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūsuke Kobayashi – Oda Nobunaga

Junya Enoki – Takigawa Kazumasu

Kaito Ishikawa – Oda Nobuyuki

Makoto Takahashi – Sassa Narimasa

Manami Numakura – Ohana

Minori Suzuki – Ikoma Kitsuno

Nao Tōyama – Oichi

Satoshi Hino – Tsuzuki Kurando

Shinnosuke Tachibana – Takugen Sōon

Takuma Terashima – Maeda Toshiie

Tomoaki Maeno – Murai Sadakatsu

Yūma Uchida – Ikeda Tsuneoki

Yumiri Hanamori – Kichō

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Noriyuki Abe presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.