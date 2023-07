anime – ZOM 100: BUCKET LIST OF THE DEAD – di Kazuki Kawagoe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto – ( ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~)

Titolo internazionale: Zom 100: Bucket List of the Dead

Genere: serie tv – black humor, avventura, azione, horror

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 17:00 (JST))

Tratto: manga “Zombie 100” di Haro Aso, Kotaro Takata.

Director: Kazuki Kawagoe

Series Composition: Hiroshi Seko

Character design: Kii Tanaka

Music: Makoto Miyazaki

Studios: BUG FILMS

Titolo in Italia: Zom 100: Bucket List of the Dead

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita, annunciato anche il futuro doppiaggio in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Song of the Dead” by KANA-BOON

Ending:

“Happiness of the Dead” by Shiyui

Trailer



TRAMA

E’ da tanto, troppo, tempo che Akira Tendo viene maltrattato dall’azienda in cui lavora, con vessazioni quotidiane e straordinari non pagati. Ha perso la voglia di vivere, e si trascina in un’esistenza vuota e senza tempo libero.

Ad aiutarlo arriva… una apocalisse zombie! Svegliandosi un mattino, Akira scopre che la sua città è devastata dai non-morti, ma invece di avere paura è felice e ritrova la voglia di vivere al massimo. Così tanto che stila la lista di “100 cose che voglio fare prima di diventare uno zombie”!

OPERE RELATIVE

Manga

– Zombie 100

Live Action

– Zombie 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto – telefilm

