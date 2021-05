anime – YUME OUKOKU TO NEMURERU 100-NIN NO OUJI-SAMA (100 Sleeping Princes and the Kingdom of Dreams) – di Yukina Hiiro

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Yume Oukoku to Nemureru 100-nin no Ouji-sama – (夢王国と眠れる100人の王子様 )

Titolo internazionale: 100 Sleeping Princes and the Kingdom of Dreams

Genere: serie tv – avventura, fantasy, reverse-harem

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2018

Trasmissione: giovedì alle 22:30 (JST)

Tratto: da un videogioco per cellulari

Director: Yukina Hiiro

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Majiro

Music: Masafumi Takada

Studios: Project No.9

Sigle

Opening

“Afureru Hikari” by moumoon

Ending

“Secret Dreams” by Avi (Kenichi Suzumura) & Kiere (Yuu MiyazakI)

Trailer



TRAMA

Shujinkou (letteralmente “protagonista”) si risveglia in una strana dimensione, dove viene accolta da una sorta di coniglio di nome Navi, che le rivela che è una principessa del mondo dei sogni!

Navi ha bisogno del suoi aiuto per risvegliare i cento principi addormentati, i protettori del regno, che devono sconfiggere i “mangiatori dei sogni” che stanno mettendo in pericolo anche il mondo umano.

IMMAGINI

DOPPIATORI

Haruka Kimura – Shujinkou

Daiki Yam-hita – Navi

Hidenori Takahashi – Setique

Hiro Shimono – Schnee

Junichi Suwabe – Dougl-

Kenichi Suzumura – Avi

M-akazu Morita – Rosso

Satoshi Hino – Gary

Shinnosuke Tachibana – Gilbert

Takahiro Sakurai – Orion

Tarusuke Shingaki – Frost

Yoshim-a Hosoya – Glacier

Yoshitsugu Matsuoka – Chrono

Yū Miyazaki – Kiel

Yuuki Kaji – Hearts

