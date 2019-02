A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Hitoriji me Maihīrō – (ひとりじめマイヒーロー)

Traduzione letterale: Monopolizzo il mio eroe

Titolo internazionale: Hitorijime My Hero

Genere: serie tv – shounen ai, sentimentale, commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: dal Manga di Memeco Arii

Director: Yukina Hiiro

Series Composition: Yūsei Naruse

Character design: Ayana Nishino

Music: Mitsutaka Tajiri, Takeshi Senoo

Studios:

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801 Fansub.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Heart Signal” di Wataru Hatano

Sigla finale:

“True Love” di Kousuke Ooshiba (Tomoaki Maeno), Masahiro Setagawa (Toshiki Masuda), Asaya Hasekura (Shinnosuke Tachibana), Kensuke Ooshiba (Yoshitsugu Matsuoka)

Trailer



TRAMA

Masahiro Setagawa è un ragazzo che viene spesso usato dai bulli del quartiere per azioni losche. Lui sente in cuor suo che nessuno verrà a salvarlo e che non si presenterà nessun “Eroe” come nei cartoni per bambini. Un giorno però i bulli vengono picchiati a a loro volta da un ragazzo che viene chiamato “Bear Killer” (Orso killer). Quest’ultimo si rivelerà essere Kousuke Ooshiba, il fratello maggiore di Kensuke Ooshiba, un amico di Masahiro.

Un anno dopo, quando ormai i due ragazzi sono al liceo e Kousuke lavora come insegnante, avvengono dei fatti che stravolgeranno la vita dei protagonisti: Kousuke ovvero l’eroe di Masahiro ritornerà in città e diventerà il loro professore, e Kensuke rincontrerà un suo vecchio amico d’infanzia, Asaya Hasekura, che si rivelerà interessato a lui non più come un semplice amico.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Masahiro Setagawa: Toshiki Masuda

Kousuke Ooshiba: Tomoaki Maeno

Kensuke Ooshiba: Yoshitsugu Matsuoka

Asaya Hasekura: Shinnosuke Tachibana

OPERE RELATIVE

Manga

– Hitorijime My Hero

– Hitorijime Boyfriend

RECENSIONI

