Titolo originale: Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. – (抱かれたい男1位に脅されています。)

Traduzione letterale: Sono minacciato al 1° posto in cui voglio essere abbracciato

Titolo internazionale: DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year-

Genere: serie tv – yaoi, sentimentale, drammatico, commedia

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: Manga di Hashigo Sakurabi

Director: Naoyuki Tatsuwa

Series Composition: Yoshimi Narita

Character design: Kinu Nishimura

Music: Masaru Yokoyama

Studios: CloverWorks

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801 Fansub.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Mukanzen Monochlogue (不完全モノクローグ)” di Tomohisa Sako

Sigla finale:

“Chuntaka! (ちゅんたか!)” di Junta Azumaya (Yuuki Ono), Takato Saijou (Hiroki Takahashi)

TRAMA

Takato Saijo è stato per 5 anni consecutivi al primo posto nella categoria “L’uomo più sexy” su una importante rivista di idol. Tuttavia, l’anime ha come apertura della serie la sua disperazione, dato che è apparso un altro uomo, Junta Azumaya, che gli ha rubato la posizione in classifica, facendolo arrivare al secondo posto.

I due si conoscono, perché devono lavorare insieme a un nuovo film dove Takato è il co-protagonista e Junta è il protagonista. Da questo momento iniziano gli sviluppi amorosi dei due, che però verranno minacciati numerose volte nel corso della storia.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Takato Saijō: Hiroki Takahashi

Junta Azumaya: Yūki Ono

Chihiro Ayagi: Takuya Satō

Ryō Narumiya: Yuuma Uchida

Kazuomi Usaka: Kōsuke Toriumi

Kiyotaka Arisu: Wataru Hatano

