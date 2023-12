anime – HAREM IN THE LABYRINTH OF ANOTHER WORLD – di Naoyuki Tatsuwa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Isekai Meikyuu de Harem wo – (異世界迷宮でハーレムを)

Titolo internazionale: Harem in the Labyrinth of Another World

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, harem, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 6 luglio 2022 al 21 settembre 2022

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Naoyuki Tatsuwa

Series Composition: Kurasumi Sunayama

Character design: Makoto Uno

Music: Tomoki Kikuya

Studios: Passione

Titolo in Italia: Harem in the Labyrinth of Another World

Anno di pubblicazione in Italia: luglio 2022

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Oath” by Shiori Mikami

Ending Theme:

“Gentleman’s Deal 600,000 Naal” by Taku Yashiro & Kenta Miyake

TRAMA

Michio scopre di non riuscire più a sconnettersi ed uscire dal gioco online con cui stava giocando, ma non tutto il male vien per nuocere… Il ragazzo infatti ha sempre sognato di avere un harem personale, e ora ne ha la possibilità!

Perciò armato di spada e di un potere magico di “imbroglio”, è pronto per diventare un avventuriero famoso in modo da attrarre le donne più belle di questo nuovo mondo.

DOPPIATORI

Taku Yashiro – Michio Kaga

Shiori Mikami – Roxanne

Kenta Miyake – Allen

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Isekai Meikyuu de Harem o

Manga

– L’harem alla fine dei mondi

