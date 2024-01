anime – IL RAGAZZO E L’AIRONE – di Hayao Miyazaki

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kimitachi wa Dou Ikiru ka – (君たちはどう生きるか )

Titolo internazionale: How Do You Live? – The Boy and the Heron

Genere: film d’animazione – avventura, drammatico, fantasy, slice of life

Rating: adatto a tutti – (anche se credo che i bambini piccoli potrebbero non capire i temi trattati)

Durata: 2 ore

Anno di uscita in Giappone: 14 Luglio 2023

Tratto: storia originale (ma il titolo del film originale richiama volutamente il romanzo “E voi come vivrete?” del 1937 di Genzaburo Yoshino)

Director: Hayao Miyazaki

Series Composition: Hayao Miyazaki

Script: Hayao Miyazaki

Character design: Takeshi Honda

Music: Joe Hisaishi

Studios: Studio Ghibli

Titolo in Italia: Il Ragazzo e l’Airone

Anno di pubblicazione in Italia: 1 gennaio 2024 (cinema)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Lucky Red

Sigle:

Ending Theme:

“Chikyūgi” by Kenshi Yonezu

TRAMA

(priva di spoiler)

Seconda Guerra Mondiale. Un terribile incendio colpisce un ospedale di Tokyo, e nelle fiamme muore la madre del giovane Mahito, che assiste impotente alla scena. Un anno dopo il padre si risposa con la sorella della moglie morta, Natsuko, e porta il figlio a vivere in campagna in una grande magione, di proprietà della famiglia della sposa.

Tutti questi cambiamenti colpiscono negativamente Mahito, che si isola, facendo preoccupare sia il padre che la zia/matrigna.

Ma un giorno fa la conoscenza di un airone cinerino, che ha la capacità di parlare. E questo animale spinge Mahito ad entrare in una misteriosa torre… e lì inizia un incredibile e profondo viaggio.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Alessandro Rossi

Traduzione: Francesco Nicodemo

Dialoghi: Roberta Bonuglia

DOPPIATORI ITALIANI

Giulio Bartolomei – Mahito

Stefano Dori – Airone

Rodolfo Bianchi – Prozio

Paola Giannetti – Aiko

Chiara Giocardi – Kiriko

Federica De Bortoli – Natsuko

Gianfranco Miranda – Soichi

Lucrezia Marricchi – Himi

