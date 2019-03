A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kaze no Tani no Nausicaä – (風の谷のナウシカ)

Traduzione letterale: Nausicaä della Valle del Vento

Titolo internazionale: Nausicaä of the Valley of the Wind

Autore: Hayao Miyazaki

Genere: seinen – avventura, azione, fantascienza, fantasy

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1982 – 1994

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Animage

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Nausicaä della Valle del Vento

Edizioni italiane:

– edito per la prima volta nel 1993 dalla Granata Press, numeri più piccoli dell’originale, in 23 volumetti (concluso)

– ripubblicato nel 2000 dalla Planet Manga, in 7 volumi come in originale (concluso). Ristampato poi 2009 e poi nel 2018.

TRAMA

In un futuro post-apocalittico, Nausicaa è la principessa della Valle del Vento, situata ai margini della “Mare della putrefazione” (“Giungla Tossica” nell’anime), un ecosistema mortale per l’uomo, costituito da una foresta velenosa, abitata solo da insetti giganteschi ostili verso altre forme di vita.

La principessa ha una dote speciale: ha un’empatia naturale verso tutti gli esseri viventi, animali e piante comprese.

La vicenda inizia quando viene chiamata in guerra da una nazione alleata, con la quale dovrà collaborare per tener fede ad un antico patto. In questo mondo ormai allo stremo, si combatterà questa battaglia che cambierà il destino dei sopravvissuti del pianeta morente.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Nausicaa della Valle del Vento – film d’animazione, per la regia dello stesso Miyazaki. Il movie è però più corto del fumetto

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hayao Miyazaki presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.