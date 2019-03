A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: BIOHAZARD Heavenly island (バイオハザード〜ヘヴンリーアイランド)

Titolo internazionale: Resident Evil: Heavenly island

Autore: Capcom, Naoki Serizawa

Genere: shounen – Azione, Horror

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015

Casa Editrice giapponese: Akita Shonen

Tratto: il manga è ispirato alla famosa saga di videogiochi “Resident Evil” della Capcom

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Resident Evil: Heavenly island

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Sull’isola di Sonido de Tortuga è in arrivo il nuovo reality show “Idol Survival”, dove le modelle dovranno gareggiare agguerrite per ottenere gloria e fama. Ma quello che sembrava un’innocuo Reality Show in un isola paradisiaca, si trasformerà un incubo per Mayu, l’assistente Tominaga, i concorrenti, e non solo.

Claire Redfield andrà sull’isola per aiutare la sua amica Inez, e investigare sui misteri dell’isola; ma non saranno i soli…

Cosa è successo all’isola di Sonido de Tartuga? E cosa centra Ozwell Z. Spencer in tutto questo?

Riusciranno i superstiti insieme a Claire e Inez a sopravvivere all’epidemia Zombie ?

CURIOSITA’

– Il Manga è fatto dallo stesso team di Resident Evil: Marhawa Desire.

– Questo è il primo Manga dove Claire è protagonista, in passato era stata citata in vari modi e vignette.

– Nel manga compare l’agente 3A-7 e la Sheng-Ya Pharmaceutical protagonisti nel videogioco Resident Evil: Umbrella Corps.

OPERE RELATIVE

Videogames

– Resident Evil

– Resident Evil 2

– Resident Evil 3: Nemesis

– Resident Evil: Code Veronica X

– Resident Evil 4

– Resident Evil: Revelations

– Resident Evil 5

– Resident Evil: Revelations 2

– Resident Evil 6

– Resident Evil 7: Biohazard

– Resident Evil Outbreak

– Resident Evil 2 (Remake)

Manga

– Resident Evil: Marhawa Desire

– Resident Evil: Umbrella Chronicles – Prelude to destruction

Film d’animazione

– Resident Evil Damnation

– Resident Evil: Degeneration

– Resident Evil: Vendetta

