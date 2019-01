Videogames

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Biohazard RE:2 (バイオハザード)

Titolo internazionale: Resident Evil 2 – Resident Evil 2 (Remake)

Genere: Azione – Survival Horror

Piattaforma: PlayStation 4, Microsoft Windows e Xbox One

Anno di uscita: 25 gennaio 2019

Paese: Giappone

Tratto: si tratta di un remake, completamente rifatto, di Resident Evil 2 pubblicato nel 1998

Classificazione PEGI: + 18 anni

Developer: Capcom

Publisherse: Capcom

Directors: Kazunori Kadoi, Yasuhiro Anpo

Producers: Yoshiaki Hirabayashi, Tsuyoshi Kanda

Designer: Hidehiro Goda

Programmer: Masatoshi Fukazawa

Artists: Gez Fry, Satoshi Takamatsu

Composers: Shusaku Uchiyama, Zhenlan Kang

Titolo in Italia: Resident Evil 2

Anno di pubblicazione in Italia: 25 gennaio 2019

Lingua: doppiaggio e sottotitoli in italiano (ma nelle Opzioni si può scegliere anche di cambiare lingua)

TRAMA

Il gioco è diviso in due scenari (chiamati Scenario A e Scenario B), che si fanno uno per volta, ma che nel tempo del gioco si svolgono in contemporanea (e capita anche che si intreccino). Tocca al giocatore, all’inizio, decidere se giocarli ognuno con Leon o Claire.

Raccoon City è una ricca città degli Stati Uniti, dove la maggior parte degli abitanti lavora per la Umbrella Corporation, una grande compagnia farmaceutica.

Leon S. Kennedy è un giovane poliziotto, che è stato da poco assegnato alla polizia locale di Raccon. Non avendo però avuto più comunicazioni dalla centrale, decide di andare comunque in città. Durante il suo viaggio in auto, di ferma in un distributore nei pressi del centro abitato, dove fa il suo primo incontro con una mostruosità…

Claire Redfield è una studentessa universitaria che non ha più notizie da parte di suo fratello maggiore Chris (protagonista del primo Resident Evil) che faceva il poliziotto proprio a Raccoon. Preoccupata, ha deciso di salire in sella alla sua moto, e andare a vedere di persona che fine aveva fatto. Si ferma in un distributore nei pressi della città per fare una chiamata a casa, ma si accorge subito che c’è qualcosa che non va…

Dopo che i due si incontrano, continuano il viaggio verso Racoon assieme. La città è però in piena apocalisse: macchine in fiamme, altoparlanti che annunciano di una epidemia in corso, zombie per le strade che attaccano e mangiano le persone ancora in vita.

Divisi da un’esplosione, decidono di avviarsi ognuno verso la Centrale di Polizia, dove sperano di trovare superstiti e delle risposte; affrontando due avventure diverse ma complementari.

CURIOSITA’

– Esiste un finale segreto, sbloccatile però solo dopo aver finito lo scenario A, lo scenario B e poi ancora uno scenario A (insomma, una partita e mezza completa). Finita la prima run non bisogna selezionare dovrete selezionare “Nuova partita” o “Continua” ma l’opzione “Nuovo gioco (2)”

– Oltre al finale segreto, si sbloccano poi due modalità nuove di gioco. In una si vestono i panni di Hunk, un soldato; finito anche questi si sblocca Tofu, un enorme pezzo di formaggio armato solo di coltello e che non può prendere altre armi. Entrambe le modalità sono parecchio difficili.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano

Leon S. Kennedy – Alessandro Rigotti

Claire Redfield – Emanuela Pacotto

OPERE RELATIVE

Videogames

– Resident Evil

– Resident Evil 2

– Resident Evil 3: Nemesis

– Resident Evil: Code Veronica X

– Resident Evil 4

– Resident Evil: Revelations

– Resident Evil 5

– Resident Evil: Revelations 2

– Resident Evil 6

– Resident Evil 7: Biohazard

– Resident Evil Outbreak

Manga

– Resident Evil: Marhawa Desire

– Resident Evil: Umbrella Chronicles – Prelude to destruction

Film d’animazione

– Resident Evil Damnation

– Resident Evil: Degeneration

