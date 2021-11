film – RESIDENT EVIL: Welcome to Raccoon City – di Johannes Roberts

2.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Titolo internazionale: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Genere: film cinematografico – azione, fantascienza, horror, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paesi: coproduzione tra Stati Uniti, Regno Unito, Germania

Durata: 107 minuti

Anno di uscita: Novembre 2021

Tratto: il film prende spunto dai videogiochi “Resident Evil” e “Resident Evil 2” (con alcune differenze di trama) della Capcom.

Director: Johannes Roberts

Series composition: Johannes Roberts

Music: Mark Korven

Production: Sony Pictures/Warner Bros

Titolo in Italia: Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Anno di pubblicazione in Italia: 25 Novembre 2021 (cinema)

Trasmissione in tv: no (al momento)

Censura: no

Edizione italiana: Sony Pictures/Warner Bros

TRAMA

(Il film non è collegato agli altri prodotti cinematografici già usciti su Residet Evil, riniziando la storia da capo)

Claire Redfield si reca nella città americana di Raccoon City in cerca di suoi fratello Chris. Ma trova il paese sconvolto da alcuni eventi misteriosi, collegati forse all’industria farmaceutica Umbrella Corporation.

Quando calano le tenebre le strade si riempiono di mostri; e toccherà a un gruppo di sopravvissuti superare la notte di follia, e capire cosa sia successo.

ATTORI

Interpreti e personaggi

Kaya Scodelario: Claire Redfield

Hannah John-Kamen: Jill Valentine

Robbie Amell: Chris Redfield

Tom Hopper: Albert Wesker

Avan Jogia: Leon S. Kennedy

Donal Logue: Brian Irons

Neal McDonough: William Birkin

Lily Gao: Ada Wong

Chad Rook: Richard Aiken

Marina Mazepa: Lisa Trevor

