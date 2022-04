film – KAIZOKU SENTAI: TEN GOKAIGER – di Shojiro Nakazawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Kaizoku Sentai: Ten Gokaiger – (海賊戦隊 テン・ゴーカイジャー Kaizoku Sentai Ten Gōkaijā)

Titolo internazionale: Kaizoku Sentai: Ten Gokaiger, Kaizoku SentaiGokaiger 10 YEARS AFTER

Genere: film – tokusatsu

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Durata: 61 minuti

Anno di uscita: 2021

Director: Shojiro Nakazawa

Series composition: Naruhisa Arakawa

Production: Toei

In Italia: inedito

Trailer



TRAMA

Sono passati dieci anni da quando i Gokaiger hanno sconfitto l’impero Zangyack e sulla Terra sembra essere arrivata la pace; e impazza un nuovo speciale torneo: il Super Sentai Derby Colosseum, in cui è possibili vedere e scommettere durante scontri fra i diversi eroi Sentai del passato, con i guadagni delle scommesse che vengono utilizzate per la protezione della Terra.

Don, il Gokai Green arriva sulla Terra, ben contento di rivedere il suo amico Gai Ikari, che appunto scopre collabora con il torneo, e gli chiede di consegnargli il morpher e la chiave, ma il green ranger rivela che la ha venduta anni prima dopo che la ciurma capitanata da Capitan Marvelous.

Poco dopo lo stesso capitano dei pirati spaziali Precipita sulla Terra e scopre del torneo decidendo di volerlo far finire accettando la sfida che gli propongono: vincere 100 scontri consecutivi e senza sosta, pensa la consegna del suo morpher e chiave; ma lo show sembra nascondere qualcosa di strano…

Qualè è l’obiettivi di Capitan Marvelous? e riuscirà a vincere la sfida o finirà sconfitto?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– E’ il quarto speciale dei sentai ambientato molto dopo la fine della serie, dopo “Ninpu Sentai Hurricaneger: 10 YEARS AFTER”, “Zyuden Sentai Kyoryuger Returns: 100 Years After” e “Tokusou Sentai Dekaranger: 10 YEARS AFTER”.

OPERE RELATIVE

– Kaizoku Sentai Gokaiger – telefilm, prequel

RECENSIONI