film – NANA 2 THE MOVIE – di Kentaro Otani

SCHEDA

Titolo originale: Nana 2 – (ナナ2)

Titolo internazionale: Nana 2 The Movie

Genere: film – live action, sentimentale, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 130 minuti

Anno di uscita: 2006

Tratto: dal manga “Nana” di Ai Yazawa

Director: Kentaro Otani

Series composition: Taeko Asano, Kentaro Otani

Music: Mika Nakashima, Yuna Ito

Titolo in Italia: Nana 2 The Movie

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Amazon Prime Video

Edizione italiana: edito in Dvd grazie alla Terminal Video

TRAMA

Continua la storia del primo film. La cantante punk rock Nana Osaki e Komatsu Nana, chiamata Hachi, dividono l’appartamento da un po’ e sono diventate molto amiche. Per rallegrare Hachi, che da poco ha rotto con il suo fidanzato, Nana le presenta il suo idolo, Takumi, il leader dei Trapnest. Ma Nana non si sarebbe mai aspettata che quell’incontro avrebbe sconvolto la vita di tutti.

CAST E DOPPIATORI

Attore – Personaggio

Mika Nakashima: Nana Osaki

Aoi Miyazaki: Nana “Hachi” Komatsu

Hiroki Narimiya: Nobuo “Nobu” Terashima

Ken’ichi Matsuyama: Shinichi “Shin” Okazaki

Saeko: Sachiko Kawamura

Yuna Ito: Reira Serizawa

Momosuke Mizutani: Naoki Fujieda

Anna Nose: Junko “Jun” Saotome

Takehisa Takayama: Kyosuke

Tomoki Maruyama: Yasushi “Yasu” Takagi

Tetsuji Tamayama: Takumi Ichinose

Ryuhei Matsuda: Ren Honjo

Yuta Hiraoka: Shoji Endo

Doppiatori italiani

Selvaggia Quattrini: Nana Osaki

Federica De Bortoli: Nana “Hachi” Komatsu

Stefano Brusa: Nobuo “Nobu” Terashima

Daniele Raffaeli: Shinichi “Shin” Okazaki

Riccardo Lombardo: Yasushi “Yasu” Takagi

Emanuela Damasio: Sachiko Kawamura

OPERE RELATIVE

Manga

– Nana – opera capostipite

Anime

– Nana – serie tv

Live action

– Nana The Movie film live – prequel

Videogiochi

– Nana videogames

