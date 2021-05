film – ZENIGATA KEIBU – di Taro Otani

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Zenigata Keibu – (銭形警部)

Titolo internazionale: Inspector Zenigata

Genere: film – azione, avventura, mistero, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 90 minuti

Anno di uscita: 2017

Tratto: dalla serie tv “Lupin III” di Monkey Punch

Director: Taro Otani

Music: Masahiro Tokuda

Production: Nippon Television, WOWOW, HuluTBS Pictures, Kadokawa, Avex Pictures e TMS Entertainment

In Italia: inedito

TRAMA

Dal Museo di Tokyo è stato rubato il quadro inestimabile, e sul luogo insieme alle guardie uccise c’è anche il biglietto di Lupin III. Dove c’è il Ladro non può mancare l’ispettore Zenigata, che però non crede ci sia la sua nemesi dietro la morte e il furto avvenuto…

Ma la polizia non ha dubbi e per “tenerlo buono” gli affibbia la giovane ispettrice Sakuraba Natsuki che non crede nelle capacità di Zenigata, e l’agente Kunikida Shintaro che al contrario della collega ha molto rispetto per l’ispettore.

Possibile che Lupin sia davvero diventato un assassino? Riuscirà L’ispettore Zenigata ha risolvere il caso e ritrovare il quadro? Che centri il misterioso e pericoloso criminale mister Question?

CURIOSITÀ

– Questo lavoro è co-prodotto da Nippon Television, WOWOW e Hulu come “ZENIGATA PROJECT

– Il film fa da pilota alle serie Live Action Zenigata Keibu ~ Shikkoku no Hanzai File e Zenigata Keibu ~ Shinku no Sōsa File

– In questo live action al contrario dei precedenti film tratti dalla serie di Lupin III sono assenti le musiche di Yuji Ohno.

CAST

Attori

Ryohei Suzuki – Koichi Zenigata

Atsuko Maeda – Natsuki Sakuraba

Takahiro Miura – Shintaro Kunikida

Ikkei Watanabe – To Jogasaki

Yoshihiko Hakamada – Hiroshi Shibara

Atsuro Watabe – Takahiro Abe

Koichi Yamadera – Jozaburo Fuchigami

Takaya Kamikawa – Yuichi Ozu

