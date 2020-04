anime – LUPIN III: LA COSPIRAZIONE DEI FUMA (Lupin Sansei: Fuma ichizoku no inbou) – di Masayuki Ozeki

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei: Fuma ichizoku no inbou – (ルパン三世 風魔一族の陰謀)

Traduzione letterale: Lupin III – La cospirazione dei Fuma

Titolo internazionale: Lupin III: The Fuma Conspiracy

Genere: OAV – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 73 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1987

Tratto: 1° oav sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Masayuki Ozeki

Character design: Kazuhide Tomonaga

Music: Kiyoshi Miyaura

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – La cospirazione dei Fuma

Anno di pubblicazione in Italia: 1991

Trasmissione: Italia 1

Censura: no

Edizione italiana: disponibile in VHS per l’home video da Medusa Video e successivamente edito in DVD da Yamato Video nel 2005

Sigle:

“Seravi to Iwanaide” by Maki Asakura

TRAMA

Lupin e compagni sono invitati al matrimonio di Goemon con la dolce e tenera Murasaki Suminawa, ma la cerimonia viene interrotta dall’arrivo dei ninja del perfido clan dei Fuma, che cercano il leggendario tesoro protetto dalla famiglia della fanciulla, arrivando addirittura a rapirla!

Goemon, con l’aiuto di Lupin ed il resto della banda, andrà subito a salvarla, venendo inseguito anche dall’immancabile Zenigata e dal detective Kazami decisi più che mai ad arrestarlo.

Riusciranno Lupin, Goemon, Jigen e Fujiko a liberare Murasaki, e sventare i piani del Clan dei Fuma?

In un avventura fra inseguimenti rocamboleschi, mistero in un Giappone fra ninja e mistero.

CURIOSITÀ

– 1° OAV di Lupin III

– L’OAV fa riferimento al finale della prima serie che vede Zenigata pensare che Lupin sia scomparso al termine della prima serie (cosa ripresa anche nel primo episodio della seconda serie dedicata al personaggio).

– L’OAV fa alcuni riferimenti alle diverse serie sul personaggio con la Giacca rossa donata da Lupin a Murasaki mentre fra le illusioni del palazzo in cui viene trasformato Lupin c’è anche una trasformazione del Ladro con lo stile della serie in giacca rosa.

– In questo OVA Lupin appare con la giacca verde.

– È il primo film della serie ad essere ambientato totalmente in Giappone.

– A causa di limiti di budget, la TMS impiegò un cast vocale della Aoni Production anziché quello ufficiale del franchise e sostituì il compositore abituale Yūji Ōno con Kiyoshi Miyaura.

– Nonostante fu concepito come OAV il lungometraggio è stato distribuito in un numero limitato di cinema giapponesi dalla Toho il 26 dicembre 1987;

– Il leggendario clan ninja dei Fuma sarà affrontato nuovamente da Lupin e compagni nello special “Lupin III l’ultimo colpo del 2010”.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Toshio Furukawa – Arsenio Lupin III

Banjo Ginga – Daisuke Jigen

Kaneto Shiozawa – Goemon Ishikawa XIII

Mami Koyama – Fujiko Mine

Seizo Kato – Koichi Zenigata

Mayumi Sho – Murasaki Suminawa

Kohei Miyauchi – Vecchio Suminawa

Masashi Hirose – Boss dei Fuma

Shigeru Chiba – Keiji Kazami

Shigeru Nakahara – Gakusha

Yuu Shimaka – Capitano dei Fuma

Doppiatori Italiani

Roberto Del Giudice – Arsenio Lupin III

Sandro Pellegrini – Daisuke Jigen

Antonio Palumbo – Goemon Ishikawa XIII

Alessandra Korompay – Fujiko Mine

Enzo Consoli – Koichi Zenigata

Antonella Baldini – Murasaki Suminawa

Ettore Conti – Vecchio Suminawa

Diego Reggente – Boss dei Fuma

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

