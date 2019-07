film – LUPIN III: IL FILM (live action) – di Ryuhei Kitamura

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei – (ルパン三世)

Titolo internazionale: Lupin III live action – Lupin the 3rd: the live Movie 2014

Genere: film cinematografico – azione, avventura, mistero, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 134 minuti

Anno di uscita: 2014

Tratto: dalla serie tv “Lupin III” di cui di fatto è un prequel

Director: Ryuhei Kitamura

Music: Aldo Shllaku, Tomoyasu Hotei

Production: TBS Pictures, Kadokawa, Avex Pictures e TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – Il film

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione in tv: Rai 4

Censura: no

Edizione italiana uscito al cinema e in dvd, distribuito da Microcinema Distribuzione e Blue Swan Entertainment

TRAMA

Lupin III è nipote del leggendario Arsenio Lupin, ed è capace di colpi leggendari come rubare la “Medaglia di Zeus”, e di aprire ogni cassaforte, rubando nei quattro angoli del mondo, insieme ai suoi complici: il pistolero Jigen, il Samurai Goemon e la sexy Fujiko, inseguito dal testardo ispettore del ICPO Zenigata.

Anni prima però Lupin, Fujiko Jigen erano membri di una altra associazione criminale guidata dal vecchio Thomas Dawson, ucciso brutalmente da Michael Lee.

Per vendicare la morte del suo mentore il nostro eroe deciderà di formare una banda e rubare il “Cuore Cremisi di Cleopatra” una preziosa collana custodita nella cassaforte del signore del crimine thailandese Narong, in un furto che però incontrerà diverse difficoltà per lui e la sua squadra….

Riusciranno Lupin e la sua squadra a rubare il prezioso monile e vendicarsi ?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ ‘

– E il secondo Live Action su Lupin III dopo “La strategia psicocinetica” del 1974

– Shun Oguri non è nuovo al ruolo di protagonista in Live Action tratto da anime, aveva già interpretato Shinichi Kudo in vari live action di “Detective Conan”, Gintoki Sakata nel Live action di “Gintama” e Genji Takiya nei live action di “Crows”.

– Nel film il ladro, oltre alla giacca Rossa, indossa per brevi tratti una giacca verde e una giacca Nera, anticipando lo special tv del 2019 “Goodbye Partner” che vede il celebre ladro usare una giacca nera appunto.

CAST E DOPPIATORI

Attori

Shun Oguri: Arsenio Lupin III

Tetsuji Tamayama: Daisuke Jigen

Gō Ayano: Goemon Ishikawa XIII

Meisa Kuroki: Fujiko Mine

Tadanobu Asano: Koichi Zenigata

Jerry Yan: Michael Lee

Nick Tate: Thomas Dawson

Vithaya Pansringarm: Narong

Yoshiyuki Yamaguchi: Jiro

Kohtee Aramboy: Joseph

Doppiatori italiani

Stefano Onofri: Arsenio Lupin III

Alessandro Maria D’Errico: Daisuke Jigen

Antonio Palumbo: Goemon Ishikawa XIII

Alessandra Korompay: Fujiko Mine

Rodolfo Bianchi: Koichi Zenigata

Lorenzo Scattorin: Michael Lee

Raffaele Farina: Thomas Dawson

Alberto Sette: Narong

Ivo De Palma: Jiro

Stefano Pozzi: Joseph

OPERE RELATIVE

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

– Lupin Sansei – Secret File

– Lupin III – Il ritorno del mago

– Lupin III – Green vs Red

– Lupin Sansei – Master File

– Lupin Shanshei

– Lupin Sansei – Lupin wa ima mo moete iru ka?

Film d’animazione

– Lupin III: Pilot Film – cortometraggio

– Lupin III – La pietra della saggezza

– Lupin III – Il castello di Cagliostro

– Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

– Lupin III – La cospirazione dei Fuma

– Lupin III – Le profezie di Nostradamus

– Lupin III – Trappola mortale

– Lupin Terzo vs Detective Conan il film – film cross-over

– Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyo

– Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

– Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

Special, anime

– Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

– Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

– Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

– Lupin III – Il tesoro degli zar

– Lupin III – Viaggio nel pericolo

– Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

– Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

– Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

– Lupin III – Walther P38

– Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

– Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

– Lupin III – 1$ Money Wars

– Lupin III – Alcatraz Connection

– Lupin III – Episodio: 0

– Lupin III – Un diamante per sempre

– Lupin III – Tutti i tesori del mondo

– Lupin III – Le tattiche degli angeli

– Lupin III – La lacrima della Dea

– Lupin III – L’elusività della nebbia

– Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan – cross-over

– Lupin III – L’ultimo colpo

– Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

– Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

– Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

– Lupin Sansei – Italian Game

– Lupin Sansei – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore videogames

