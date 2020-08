film – DOUBLE DRAGON (live action) – di James Yukich

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Double Dragon

Titolo internazionale: Double Dragon

Genere: film – avventura, azione, live action, post-apocalittico

Rating: adatto a tutti

Durata: 96 minuti

Anno di uscita: 4 novembre 1994

Paese: Stati Uniti

Tratto: liberamente ispirato alla saga di videogiochi “Double Dragon” della Technos Japan

Director: James Yukich

Series composition: Paul Dini, Neal Shusterman

Music: Jay Ferguson, Tolga Katas

Production: Gramercy Pictures

Titolo in Italia: Double Dragon

Anno di pubblicazione in Italia: 1995

Trasmissione: passato varie volte in tv

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Cecchi Gori

TRAMA

Il videogioco di Double Dragon (1987) è stato il primo picchiaduro a scorrimento laterale di successo; e la storia vede i due gemelli protagonisti menare a destra e manca vari sgherri in una New York post-apocalittica, per arrivare al boss finale che ha rapito una loro amica.

Il film è ambientato in una Los Angeles post-apocalittica, chiamata New Angeles, dove i due fratelli Jimmy e Billy Lee devono impedire al cattivo Koga Shuko di mettere assieme i pezzi del “Double Dragon”, un medaglione dagli incredibili poteri.

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Mark Dacascos: Jimmy Lee

Scott Wolf: Billy Lee

Robert Patrick: Kogo Shuko / Guisman

Kristina Wagner: Linda Lash

Julia Nickson: Satori Imada / Lotus Flower

Alyssa Milano: Marian Delario

Nils Allen Stewart: Bo Abobo #1

Henry Kingi: Bo Abobo #2

John Mallory Asher: Smartass Mohawk

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Jimmy Lee

Fabrizio Vidale: Billy Lee

Mario Cordova: Kogo Shuko / Guisman

Barbara De Bortoli: Linda Lash

Francesca Guadagno: Marian Delario

OPERE RELATIVE

Videogames

– Double Dragon (1987)

– Double Dragon II: The Revenge (1988)

– Double Dragon 3: The Rosetta Stone (1990)

– Super Double Dragon (1992)

– Double Dragon V: The Shadow Falls (1994)

– Double Dragon (1995)

– Double Dragon Advance (2003)

– Double Dragon Neon (2012)

Animazione

– “Double Dragon”, arrivato in Italia come “Due draghi per una cintura nera” – cartone animato americano, di 26 episodi

RECENSIONI