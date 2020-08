film – SUPER MARIO BROS. (live action) – di Rocky Morton, Annabel Jankel

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Super Mario Bros.

Titolo internazionale: Super Mario Bros.

Genere: film – avventura, fantasy, cyberpunk, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 104 minuti

Anno di uscita: 28 maggio 1993

Paese: Regno Unito, Stati Uniti

Tratto: liberamente ispirato alla saga di videogiochi “Super Mario” della Nintendo

Director: Rocky Morton, Annabel Jankel

Series composition: Parker Bennett, Terry Runté, Ed Solomon

Music: Alan Silvestri

Production: Lightmovie, Buena Vista

Titolo in Italia: Super Mario Bros.

Anno di pubblicazione in Italia: 1994

Trasmissione: passato varie volte in tv

Censura: no (ma mancano alcune scene dopo i titoli di coda)

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Buena Vista

TRAMA

A Brooklyn vivono i fratelli Mario e Luigi, idraulici, di origine italiana. Durante un lavoro, conoscono la paleontologa Daisy, di cui Luigi si innamora subito.

Quando la ragazza viene rapita da loschi figuri, i due la seguono, finendo in una dimensione parallela ciberpunk, popolata da dinosauri evoluti in forma umanoide. Daisy scopre di essere la principessa di quel regno, figlia del vecchio re detronizzato dal dittatore Koopa; che ora vorrebbe conquistare anche la dimensione dove abitano gli umani.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ ‘

– È stato il primo film nella storia del cinema ad essere tratto da un videogioco.

– La trama e l’atmosfera erano però così diversi dall’opera originale, che fu un flop di pubblico e critica

– Costò ben 48 milioni di dollari, e ne incassò sui 20.

– L’edizione italiana non ha alcune scene post-credit, misteriosamente non doppiate

– Il film ebbe vari problemi produttivi sia prima che durante le riprese, con tanto di litigi tra attori e i due registi.

– Super Mario Bros è stato il primo film a utilizzare il software CGI Autodesk Flame, programma ancora usato oggi per gli effetti speciali

– La Nintendo lasciò totale campo libero alla Lightmovie

– Mentre i videogiochi di Mario sono per tutte le età, il film ha un tono più adulto e cupo

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Bob Hoskins: Mario Mario

John Leguizamo: Luigi Mario

Dennis Hopper: Koopa

Samantha Mathis: Principessa Daisy

Fisher Stevens: Ignazius “Iggy”

Richard Edson: Spike

Fiona Shaw: Lena

Dana Kaminski: Daniela

Mojo Nixon: Toad

Gianni Russo: Anthony Scapelli

Francesca Roberts: Big Bertha

Desiree Marie Velez: Angelica

Don Lake: Sergente Simon

Frank Weller: Yoshi; Goomba

Doppiatori originali

Michele Gammino: Mario

Sandro Acerbo: Luigi

Dario Penne: Koopa

Cristina Boraschi: Principessa Daisy

Lucio Saccone: Ignazius “Iggy”

Francesco Pannofino: Spike

Vittoria Febbi: Lena

Serena Verdirosi: Daniela

Vittorio De Angelis: Toad

Claudio Fattoretto: Anthony Scapelli

Sandro Iovino: Sergente Simon

Pino Locchi: Narratore

Pietro Ubaldi: Rinoceronte

OPERE RELATIVE

Videogames

Mario appare nei seguenti giochi (serie principale):

– Super Mario Bros.

– Super Mario Bros. 2

– Super Mario Bros. 3

– Super Mario Land

– Super Mario World

– Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

– Wario Land: Super Mario Land 3

– Super Mario World 2: Yoshi’s Island

– Super Mario 64

– Super Mario Sunshine

– Super Mario 64 DS

– New Super Mario Bros.

– Super Mario Galaxy

– New Super Mario Bros. Wii

– Super Mario Galaxy 2

– Super Mario 3D Land

– New Super Mario Bros. 2

– New Super Mario Bros. U

– Super Mario Odyssey

– Super Mario All Stars

