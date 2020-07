serie di telefilm – LOVE ME LICIA – di Mario Cavazzuti, Gabriel Rose, Clarita Di Giovanni, Francesco Vicario

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Love Me Licia

Titolo internazionale: Love Me Licia

Genere: serie di telefilm live action – musica, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Paese: Italia

Anno di uscita: 1986 – 1988

Episodi: 145 (concluso) diviso in quattro stagioni

1) Love Me Licia

2) Licia dolce Licia

3) Teneramente Licia

4) Balliamo e cantiamo con Licia

Tratto: seguito ideale dell’anime “Kiss Me Licia”

Trasmissione: reti Mediaset, in tempi recenti è stato messo in streaming gratuito sul portale Mediaset Play.

Home Video: la serie è edita in Dvd dalla Mediaset

Director: Mario Cavazzuti (prima stagione) Gabriel Rose e Clarita Di Giovanni (seconda stagione) Francesco Vicario (terza e quarta stagione)

Series composition: Alessandra Valeri Manera, Stefano Vicario, Barda & Lumetti

Music: Giordano Bruno Martelli

Production: Fininvest, Rete Italia S.p.A., Merak Film

TRAMA

L’anime di “Kiss Me Licia” aveva avuto un enorme successo in Italia (come in altri paesi europei) ma non in Giappone, dove infatti non era prevista nessuna seconda stagione, nonostante un finale non del tutto chiuso. Così la Fininvest (che ora si chiama Mediaset) decise di mettere in cantiere un telefilm italiano live action, che continuasse la storia (con una storia originale, non tratta dal manga).

Il telefilm è anche il primo live action occidentale tratto da un manga/anime!

Inizialmente doveva esserci una sola stagione, ma dopo l’enorme successo (anche di vendite di cd della colonna sonora) si arrivò a 4 stagioni, più uno spinoff (“Arriva Cristina”).

La serie inizia con il ritorno dei Bee Hive dall’America, ma la band è molto presa con concerti e vari impegni, tanto che Licia teme che Mirko si stia distaccando da lei e che si stia prendendo una cotta per la loro manager, la bella Mary. In realtà è suo padre, il burbero Marrabbio, a voler conquistare Mary. Ci saranno anche varie avventure sentimentali delle amiche e amici dei due protagonisti.

Tra varie scenette comiche e incomprensioni, e tanta musica, alla fine ci sarà il sospirato matrimonio, e la stessa Licia diventerà cantante.

CAST E DOPPIATORI

Nei telefilm le voci dei personaggi non sono quelle degli attori, ma degli stessi doppiatori del cartone.

Interpreti e personaggi

Cristina D’Avena: Licia

Pasquale Finicelli: Mirko

Salvatore Landolina: Marrabbio

Sebastian Harrison: Satomi

Luca Lecchi: Andrea

Francesca Cassola: Elisa

Emanuela Pacotto: Marika

Carlotta Pisoni Brambilla: Mary

Marco Bellavia: Steve

Giovanni Colombo: Tony

Manuel De Peppe: Matt

Elisabetta Odino: Manuela

Debora Magnaghi: Hildegard

Sante Calogero: Nonno Sam

Antonio Paiola: Lauro

Augusto Di Bono: Lucas

Giordano Garramone: Grinta

Clotilde Santamaria: Katia

Federico Danti: Vilfredo

Doppiatori e personaggi

Donatella Fanfani: Licia (dialoghi)

Ivo De Palma: Mirko (dialoghi)

Vincenzo Draghi: Mirko (canto)

Pietro Ubaldi: Marrabbio/Giuliano

Gabriele Calindri: Satomi

Paolo Torrisi: Andrea

Debora Magnaghi: Elisa

Elisabetta Cucci: Marika

Valeria Falcinelli: Mary

Sergio Romanò: Steve

Federico Danti: Tony

Luigi Rosa: Matt

Alessandra Karpoff: Manuela/Grinta

Riccardo Mantani: Nonno Sam

Marcella Silvestri: Katia

Gianfranco Gamba: Vilfredo

OPERE RELATIVE

Manga

– Love me Knight – Kiss Me Licia – opera capostipite

Anime

– Kiss Me Licia – serie tv di 42 episodi

