film – DEATH NOTE: LIGHT UP THE NEW WORLD – di Shinsuke Sato

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Death Note Light up the New World

Titolo internazionale: Death Note Light up the New World

Genere: film – giallo, mistero, soprannaturale, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 135 minuti

Anno di uscita: 2016

Tratto: 4° film live action tratto dal manga “Death Note” di Takeshi Obata e Tsugumi Ohba, ma con una trama del tutto nuova.

Director: Shinsuke Sato

Writer: Katsunari Mano

Distributor: Warner Bros. Japan

Titolo in Italia: Death Note Light up the New World

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, doppiato in italiano su VVVVID (tv online gratis)

Edizione italiana: Dynit

Sigle

“Dear Diary” di Namie Amuro

“Fighter” di Namie Amuro

TRAMA

10 anni dopo gli eventi del primo Death Note (raccontati nei precedenti film), il mondo è tornato alla normalità, ma è anche cambiato grazie all’uso massiccio della tecnologia.

Dopo molte morti misteriose, la polizia ipotizza che sulla Terra sia tornato il potere del quaderno della morte; così il poliziotto Tsukuru Mishima viene messo a capo di una unità speciale investigativa. Si unisce alla sua causa l’erede di L, un ragazzo geniale ma stralunato, che si fa chiamare Ryuzaki.

Ma la squadra dovrà vedersela non con un solo Death Note, ma con ben 6… Ma fra tutti i possessori ed emuli di Kira, il più pericolo è Yuki Shien, un cyber-terrorista.

CAST

Masahiro Higashide – Tsukuru Mishima

Sōsuke Ikematsu – Ryūzaki

Masaki Suda – Yūki Shien

Rina Kawaei – Sakura Aoi

Sota Aoyama – Tōta Matsuda

Mina Fujii – Shō Nanase

Noémie Nakai – J

Daisuke Sakaguchi – Near

Nakamura Shidō II – Ryuk (voce)

Tomoya Nakamura – Taichi Kanagawa

OPERE RELATIVE

Manga

– Death Note – opera capostipite

– Death Note: One Shot Special – primo one-shot ambientato dopo il finale del manga principale

– Death Note Never Complete – secondo one-shot ambientato dopo il finale del manga principale

Anime

– Death Note – serie tv

– Death Note: Rewrite – 2 oav – sono un riassunto special della serie tv

Light novel

– Death note. Another note. Il serial killer di Los Angeles – romanzo

– Death Note – Elle Change the world – romanzo

Live action

– Death Note – film live (2006)

– Death Note: The last name – film live (2006) – I due film iniziano in modo uguale al manga/anime per poi avere uno sviluppo e finale diverso.

– Death Note: L Change the World – film live (2008) – Film ambientato cronologicamente dopo i primi due movie, spinoff con una storia del tutto nuova. Inedito in Italia.

– Death Note: New Generation – telefilm live (2016) – Telefilm di soli 3 episodi. Ambientato dopo il film “Death Note: The last name” fa da prequel al film “Death Note: Light Up the New World”

– Deah Note (tv live-action) – telefilm live (2015) – Telefilm (drama) di 11 episodi, che riprende la storia da capo, con nuovi attori

– Death Note: il quaderno della morte – film live (remake americano, 2017) – Remake con storia nuova, ambientata negli Usa.

