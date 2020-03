manga – DEATH NOTE: ONE-SHOT SPECIAL – di Takeshi Obata, Tsugumi Ohba

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Death Note One-Shot Special

Titolo internazionale: Death Note One-Shot Special – Death Note chapter 109

Autori: Takeshi Obata (disegni) e Tsugumi Ohba (sceneggiatura)

Genere: one-shot – giallo, mistero, soprannaturale, psicologico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Weekly Shonen Jump

Volumi: si tratta di racconto di sole 44 pagine (concluso) ambientato dopo il finale di “Death Note”

In Italia: inedito

TRAMA

ATTENZIONE! AMBIENTATO DOPO IL FINALE DI “DEATH NOTE”, CONTIENE SPOILER SULLA STORIA PRINCIPALE!

2013, sono passati tre anni dalla morte di Light Yagami e la fine della minaccia iniziata da Kira. Tuttavia un Kira ricompare, iniziando a uccidere le persone anziane che desiderano morire, e gettando diversi dubbi sulle sue motivazioni e azioni.

Diversi avversari del primo Kir,a fra cui la polizia e sopratutto Near, sono indecisi e sorpresi da questo ritorno… Ma chi è il nuovo Kira? E centreranno nuovamente i poteri soprannaturali dati da un Death Note?

CURIOSITA’

– La storia è stata pubblicata nel Febbraio 2008 sul “Weekly Shonen Jump”.

– La storia fa parte della campagna pubblicitaria per il live action su “Death Note: L: Change the World”.

– Il capitolo è stato successivamente ripubblicato per la prima volta in giapponese nel volume omnibus all-in-one di Death Note, pubblicato nel 2016.

– Parte delle vicende dello One shot saranno riprese nel 2020 nel successivo capitolo speciale di Death Note.

OPERE RELATIVE

Manga

– Death Note – opera capostipite – prequel

– Death Note Never Complete – sequel

Anime

– Death Note – serie tv

– Death Note: Rewrite – oav, special

– Death Note Rewrite 2 – oav, special

Light novel

– Death note. Another note. Il serial killer di Los Angeles – romanzo

– Death Note – Elle Change the world – romanzo

Live action (in ordine cronologico)

– Death Note – film live (2006)

– Death Note: The last name – film live (2006)

– Death Note: L Change the World – film live (2008)

– Deah Note (tv live-action) – telefilm live (2015)

– Death Note: New Generation – telefilm live (2016)

– Death Note: Light Up the New World – film live (2016)

– Death Note: il quaderno della morte – film live (remake americano, 2017)

