manga – SHIN LUPIN III – di Monkey Punch

Titolo originale: Shin Rupan Sansei – (新ルパン三世)

Titolo internazionale: Shin Lupin the Third – The new Lupin the third adventures

Autore: Monkey Punch

Genere: azione, avventura, mistero

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1977- 1981

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Weekly Manga Action

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Le nuove avventure di Lupin III – Shin Lupin III

Casa Editrice italiana: edito per la prima volta nel 1995 dalla Star Comics (con l’etichetta Mitico), e poi ristampato nel 2018 da Planet Manga

Volumi: 21 (concluso)

TRAMA

Lupin III è un celebre ladro, che ruba qualsiasi cosa su cui abbia messo gli occhi nei quattro angoli del globo, senza fermarsi a nessun ostacolo, grazie alle sue tecniche incredibili e alla sua astuzia. E’ accompagnato dalla sua banda, formata dal samurai Goemon e il pistolero Daisuke Jigen.

Ma il nostro ladro dovrà stare attento ai suoi nemici: l’ispettore Zenigata, lo scaltro detective Manon, e il temibile clan dei topi…

– La prima edizione italiana presenta diverse cover fatte dagli artisti italiani dei Kappa Boys; fra cui una che vede Lupin vestito da Corto Maltese che in seguito avrebbero scritto e disegnato la serie di manga italiani Lupin III Millenium.

– Il Manga è stato pubblicato in italia per la prima volta da Star Comics nel 1994 in 28 volumi con l’etichetta Mitico, questa edizione tuttavia aveva alcuni capitoli mancanti, successivamente è stato ristampato da Planet con tutti i capitoli e volumi.

– Rispetto all’anime il Lupin del manga non si fa problemi a avere rapporti sessuali con diverse ragazze ne ad uccidere eventuali nemici, diventando in breve tempo un manga cult in Giappone.

– In diversi capitoli del manga compare il cameo in diversi quadri o in tv del samurai protagonista di Isshuku Punch manga Yonkoma dello stesso Monkey Punch

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III – Il ritorno del mago

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

11- Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

12- Lupin III – 1$ Money Wars

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio: 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

