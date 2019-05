anime – LUPIN III: LA SECONDA SERIE (Rupan Sansei: Part II) – di Seijun Suzuki

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Rupan Sansei: Part II – (ルパン三世 )

Titolo internazionale: Lupin the Third (1977) – Lupin the Third Part II

Genere: serie tv – avventura, azione, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 155 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1977

Tratto: personaggio inventato da Monkey Punch

Chief Director: Seijun Suzuki

Director:

Hideo Nishimaki (eps 62, 91)

Hideo Takayashiki (eps 141, 147)

Ichinori Tanahashi (eps 3-6, 10, 12)

Kazunori Tanahashi (eps 3-6, 10, 12)

Kyōsuke Mikuriya (See Above)

Noboru Ishiguro (5 episodes)

Shigetsugu Yoshida (See Above)

Tsutomu Teruki (eps 145, 155)

Yagi Ishikura (eps 58, 75, 93)

Hayao Miyazaki (eps 145 e 155)

Yasumi Mikamoto

Series Composition: Atsushi Yamatoya

Character design: Kenji Kodama, Takashi Asakura, Takeo Kitahara, Tsukasa Tannai

Music: Yuji Ohno

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Le nuove avventure di Lupin III – Lupin, l’incorreggibile Lupin

Anno di pubblicazione in Italia: 1981

Trasmissione in tv: Prima su reti regionali e poi replicato su Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: sì

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Sigle originali Giapponesi

– “THEME FROM LUPIN III (Non-vocal)” by Yuji Ohno (eps 1-26)

– “THEME FROM LUPIN III” by Peatmac Junior (eps 27-51)

– “LUPIN III ’79 (Non-vocal)” by Yuji Ohno (eps 52-103)

– “LUPIN III ’80 (Non-vocal)” by Yuji Ohno (eps 104-155)

Sigle di Chiusura

– “LOVE THEME (Non-vocal)” by Yuji Ohno (eps 1-26)

– “LOVE THEME” by Ichiro Mizuki (eps 27-51)

– “LOVE SQUALL” by Sandi A.Hohn (eps 52-103)

– “LOVE IS EVERYTHING” by Noboru Kimura (eps 104-155)

Sigle Italiane

– Lupin – fisarmonica (Lupin/Lupin RCA 1982) by Irene Vioni,

– Lupin, l’incorreggibile Lupin by gli Amici di Lupin (Enzo Draghi e Simone D’Andrea) (Sigla della terza serie ed usata nelle Repliche a partire dal 1988)

– Hello Lupin by Giorgio Vanni (Sigla della prima serie ed usata nelle repliche a partire dal 2004)

TRAMA

Lupin III e la sua squadra si sono riuniti, dopo ben cinque anni, per nuove avventure e nuovi obiettivi da rubare in ogni angolo del pianeta, dalla maschera di Tutankhamon al tesoro segreto di Hitler passando per la corona di Maria Antonietta e il francobollo di Cenerentola; ovviamente inseguito dall’immancabile ispettore Zenigata!

Ma oltre al testardo poliziotto, Lupin, Margot, Jigen e Goemon dovranno affrontare avversari ben più temibili in giro per il mondo come Mister X, il Killer Stoneman, il crudele Fantoma Mark III e perfino Superman!

Ma nel dizionario di Lupin non esiste la parola sconfitta…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– In ogni serie tv Lupin la giacca di colore diverso: verde nella prima, rossa nella seconda, rosa nella terza, e blu in questa quarta.

– Dal 1987 veniva trasmessa con il titolo Lupin, l’incorreggibile Lupin, mentre dal 2004 è stato ripristinato il primo titolo italiano.

– Il gruppo dei I cavalieri del re composero la sigla “Il fantomatico Lupin – Lupin, ladro gentiluomo” che venne scartata in favore della sigla Lupin Fisarmonica

– Al contrario delle precedenti (e future) serie stavolta la versione scelta per l’adattamento italiano era quella proveniente dalla Francia, per questo motivo il personaggio di Fujiko Mine viene chiamata in questa serie con il nome di Margot Mine (pronunciato Main)

– Questa serie e decisamente la serie più famosa sul personaggio oltre ad essere quella più lunga.

– Nella puntata “Folle amore a Versailles” appaiono i personaggi di Oscar e Andrè, protagonisti dell’anime Lady Oscar.

– Gli episodi 145 e 155 sono stati diretti da Hayao Miyazaki, che già aveva diretto, insieme ad Isao Takahata, la maggior parte degli episodi della prima serie, il regista era reduce dal successo di Il castello di Cagliostro, e la produzione gli chiese di dirigere alcuni episodi; Miyazaki inserì nelle due puntate alcuni dei temi a lui più congeniali: l’antimilitarismo e l’ecologia.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Arsenio Lupin III – Yasuo Yamada

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa XIII – Makio Inoue

Koichi Zenigata – Goro Naya

Doppiatori Italiani

Arsenio Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Margot Mine – Piera Vidale

Goemon Ishikawa XIII – Massimo Rossi

Koichi Zenigata – Marcello Prando

OPERE RELATIVE

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

Anime – OAV

– Lupin Sansei – Secret File

– Lupin III – Il ritorno del mago

– Lupin III – Green vs Red

– Lupin Sansei – Master File

– Lupin Shanshei

– Lupin Sansei – Lupin wa ima mo moete iru ka?

Film d’animazione

– Lupin III: Pilot Film – cortometraggio

– Lupin III – La pietra della saggezza

– Lupin III – Il castello di Cagliostro

– Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

– Lupin III – La cospirazione dei Fuma

– Lupin III – Le profezie di Nostradamus

– Lupin III – Trappola mortale

– Lupin Terzo vs Detective Conan il film – film cross-over

– Lupin the IIIrd: Jigen Daisuke no Bohyo

– Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

– Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

Special, anime

– Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

– Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

– Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

– Lupin III – Il tesoro degli zar

– Lupin III – Viaggio nel pericolo

– Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

– Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

– Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

– Lupin III – Walther P38

– Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

– Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

– Lupin III – 1$ Money Wars

– Lupin III – Alcatraz Connection

– Lupin III – Episodio: 0

– Lupin III – Un diamante per sempre

– Lupin III – Tutti i tesori del mondo

– Lupin III – Le tattiche degli angeli

– Lupin III – La lacrima della Dea

– Lupin III – L’elusività della nebbia

– Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan – cross-over

– Lupin III – L’ultimo colpo

– Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

– Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

– Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

– Lupin Sansei – Italian Game

– Lupin Sansei – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film live

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore videogames

