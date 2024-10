anime – NINA THE STARRY BRIDE – di Kenichiro Komaya

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hoshifuru Oukoku no Nina – (星降る王国のニナ)

Titolo internazionale: Nina the Starry Bride – Nina of the Starry Kingdom

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 22:00 (JST)

Tratto: manga di Rikachi.

Director: Kenichiro Komaya

Series Composition: Yuka Yamada

Script: Yuka Yamada

Character design: Kyoko Taketani

Music: Natsumi Tabuchi

Director of Photography: Mayuko Koike

Studios: Signal.MD

Titolo in Italia: Nina the Starry Bride

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“nina” by Maaya Sakamoto

Ending Theme:

“Hoshi no Dengon” by Nao Touyama

Trailer



TRAMA

Nina, una ragazza rimasta orfana a seguito di una epidemia, viene venduta dal suo amico che considerava quasi un fratello. L’acquirente si scopre essere il principe secondogenito del paese.

Vestita con abiti eleganti dovrà prendere il posto della principessa sacerdotessa, deceduta poco tempo prima in un tragico incidente.

DOPPIATORI

Minami Tanaka – Nina

Kōki Uchiyama – Seto

Yūichirō Umehara – Azure

OPERE RELATIVE

Manga

– Hoshifuru Oukoku no Nina

