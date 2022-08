manga – NINA STARDUST (Hoshikuzu Nina) – di Satoshi Fukushima

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Hoshikuzu Nina – (星屑ニーナ)

Titolo internazionale: Hoshikuzu & Nina – Nina Stardust

Autore: Satoshi Fukushima

Genere: fantascienza, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Fellows!

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Nina Stardust

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 5,90 €

Traduzione: Monica Bollini

Volumi: 4 (concluso) – disponibile anche il Box con la serie completa a 17,70 €

TRAMA

In una discarica si sveglia un robottino, con le batterie quasi scariche, che perciò si mette subito alla ricerca di un nuovo padrone che possa aiutarlo. Dopo qualche incontro bizzarro, si imbatte in Nina, una ragazza che è finita lì seguendo un grande pesce volante.

Quando gli chiede di diventare la sua padrona, Nina gli dice che accetterà solo di diventare la sua “maestra”… ma in cambio lui dovrà portargli una stella! Inoltre gli dà il nome di Hoshikuzu (che significa “Polvere di stelle” ossia lo “Stardust” del titolo).

