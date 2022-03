manga – LA NUOVA VITA DI NINA (Hajimari no Niina) – di Koyomi Minamori

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Hajimari no Niina – (はじまりのにいな)

Titolo internazionale: Nina’s First Love Story

Autrice: Koyomi Minamori

Genere: sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: La nuova vita di Nina

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 5,95 €

Traduzione: Francesca Bina

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Nina è una bambina di 10 anni che ha i ricordi di Chitose, una giovane ragazza morta proprio l’anno della sua nascita. Trasferita con la famiglia in una nuova città, Nina scopre che il suo vicino di casa è Atsurou, ex fidanzato di Chitose che ancora soffre e non è riuscita a dimenticarla. Nina è ben decisa a riprendere la storia d’amore con lui, ma ovviamente Atsurou non ha intenzione di uscire con una bambina, ma la sua presenza allegra lo aiuta un po’ a scuotersi.

Il tempo passa, ora Nina ha 16 anni, e non ha ancora rinunciato a lui…

