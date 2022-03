manga – IL MIO DETECTIVE (Uchi no Tantei Shirimasen ka?) – di Hirotaka Kisaragi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Uchi no Tantei Shirimasen ka? – (ウチの探偵知りませんか?)

Titolo internazionale: Do You Know About the Detective in My House? – Do You Know My Detective?

Autore: Hirotaka Kisaragi

Genere: azione, commedia, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il mio Detective

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Shigure e Ryunosuke vivono assieme, e cercano di sbarcare il lunario facendo il lavoro di detective privati. Ma entrambi nascondono delle ombre nel proprio passato, che presto torneranno prepotentemente nella loro vita.

